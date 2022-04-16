Тело пропавшего полгода назад 17-летнего подростка нашли у реки

Следствию известно, что 7 ноября он пошел в гости к друзьям. По информации ТАСС, парни провожали одного из товарищей в армию. Последний раз живым его видели в тот же день около 23:00.
Следователи завели уголовное дело об убийстве. 15 апреля на тело юноши на левом берегу Ишима наткнулись местные жители.
Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.
Причины выяснят после экспертизы.
Ранее в Алтайском крае утонула 8-летняя девочка. Она с друзьями гуляла на берегу реки Сараса, но поскользнулась и упала в воду.