16 апреля
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Происшествия

Тело пропавшего полгода назад 17-летнего подростка нашли у реки

Жители села Викулово в Тюменской области обнаружили в реке Ишим тело подростка. Как оказалось, это пропавший осенью 2021 года 17-летний парень, сообщили в СУ СКР по региону.

Водоем.
Водоем.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следствию известно, что 7 ноября он пошел в гости к друзьям. По информации ТАСС, парни провожали одного из товарищей в армию. Последний раз живым его видели в тот же день около 23:00.

Следователи завели уголовное дело об убийстве. 15 апреля на тело юноши на левом берегу Ишима наткнулись местные жители.

Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Причины выяснят после экспертизы.

Ранее в Алтайском крае утонула 8-летняя девочка. Она с друзьями гуляла на берегу реки Сараса, но поскользнулась и упала в воду.

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