Тело унесенной в море основательницы детского театра нашли в Грузии

Поиски пропавшей в море петербурженки Ирины Слюсарь, основательницы детского театра «Лось и светлячок», остановили 27 февраля. Ее нашли погибшей, пишет « Фонтанка.ру ».

Волонтеры сообщили о трагедии в чате, добавив, что подробности разглашать не могут.

«Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — написали они.

Ирину искали в Кобулети пять дней.

Напомним, 22 февраля 33-летняя девушка прогуливалась с подругой у воды. Внезапно волна накрыла собаку, которая была с ними, и они бросились в море спасать животное.

Собаке и второй девушке удалось выбраться. Подругу Слюсарь госпитализировали.

Ранее две машины с россиянами унесло в Черное море. Внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне).