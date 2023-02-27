27 февраля
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Происшествия

Тело унесенной в море основательницы детского театра нашли в Грузии

Поиски пропавшей в море петербурженки Ирины Слюсарь, основательницы детского театра «Лось и светлячок», остановили 27 февраля. Ее нашли погибшей, пишет «Фонтанка.ру».

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Волонтеры сообщили о трагедии в чате, добавив, что подробности разглашать не могут.

«Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — написали они.

Ирину искали в Кобулети пять дней.

Напомним, 22 февраля 33-летняя девушка прогуливалась с подругой у воды. Внезапно волна накрыла собаку, которая была с ними, и они бросились в море спасать животное.

Собаке и второй девушке удалось выбраться. Подругу Слюсарь госпитализировали.

Ранее две машины с россиянами унесло в Черное море. Внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне).

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