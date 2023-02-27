Тело унесенной в море основательницы детского театра нашли в Грузии

Волонтеры сообщили о трагедии в чате, добавив, что подробности разглашать не могут.
«Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — написали они.
Ирину искали в Кобулети пять дней.
Напомним, 22 февраля 33-летняя девушка прогуливалась с подругой у воды. Внезапно волна накрыла собаку, которая была с ними, и они бросились в море спасать животное.
Собаке и второй девушке удалось выбраться. Подругу Слюсарь госпитализировали.
Ранее две машины с россиянами унесло в Черное море. Внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне).