Тело восьмиклассницы нашли в туалете новосибирской гимназии

В гимназии № 6 «Горностай» в новосибирском Академгородке нашли мертвой ученицу 8 класса, сообщает НГС . Тело школьницы обнаружили в туалете учреждения, рассказали учащиеся.

Девочку нашли около 19:30 21 апреля, других детей в школе в этот час уже не было.

В официальном Telegram-канале областного правительства заявили, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области устанавливает обстоятельства происшествия.

Комиссия направила в гимназию мобильную группу по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей городского департамента образования и регионального министерства образования. Школу проверяют в части воспитательной и профилактической работы с подростками.

Причины смерти ребенка и другие подробности неизвестны.

Школьников попросили не распространяться о произошедшем, директор не стала комментировать ситуацию, а учителя просили журналиста НГС удалиться, пригрозив вызовом полиции.