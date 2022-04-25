25 апреля
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Происшествия

Тело восьмиклассницы нашли в туалете новосибирской гимназии

В гимназии № 6 «Горностай» в новосибирском Академгородке нашли мертвой ученицу 8 класса, сообщает НГС. Тело школьницы обнаружили в туалете учреждения, рассказали учащиеся.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Девочку нашли около 19:30 21 апреля, других детей в школе в этот час уже не было.

В официальном Telegram-канале областного правительства заявили, что комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области устанавливает обстоятельства происшествия.

Комиссия направила в гимназию мобильную группу по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей городского департамента образования и регионального министерства образования. Школу проверяют в части воспитательной и профилактической работы с подростками.

Причины смерти ребенка и другие подробности неизвестны.

Школьников попросили не распространяться о произошедшем, директор не стала комментировать ситуацию, а учителя просили журналиста НГС удалиться, пригрозив вызовом полиции.

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