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Происшествия

В россиянку прилетела горящая шина в пасхальную ночь во время огненного шоу

В Челябинской области полиция проводит проверку после прошедшего на улице представления с огнем, сообщает РИА «Новости».

На Урале в женщину прилетела горящая шина.
На Урале в женщину прилетела горящая шина.
кадр из видео.

В соцсетях опубликовали несколько видео с инцидентом по время огненного шоу в Миассе ночью 24 апреля.

Мужчина устроил представление с огнем — он крутил вокруг себя горящие шины

Одна из шин улетела в толпу зрителей и попала в женщину.

«Полиция в Миассе данное происшествие зарегистрировала. По данному факту проводится проверка», — рассказали в региональном МВД.

В ведомстве отметили, что не в курсе, пострадал ли кто-то. Как уточняют в соцсетях, пострадала женщина.

«Женщине, в которую попал фаерщик, пришлось вызывать скорую помощь. Она получила ожоги тела, у нее сгорела частично одежда», — пишут местные жители.

Мужчина, устроивший представление, сбежал. На данный момент его пытаются найти, поскольку он не оставил свои контакты.

Всего на мероприятии, как отмечают в соцсетях, присутствовали более 300 человек.

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