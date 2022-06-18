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Происшествия

Тысячу человек экстренно эвакуировали из торгового центра в сибирском городе

Из торгового центра «Аура» в Новосибирске эвакуировали примерно 1 тыс. человек сегодня утром, пишет ngs.ru.

Из торгового центра «Аура» в Новосибирске эвакуировали примерно 1 тыс. человек 18.06.2022.
Из торгового центра «Аура» в Новосибирске эвакуировали примерно 1 тыс. человек 18.06.2022.
https://vk.com/act54

В одном из магазинов торгового центра замкнуло электропроводку.

«Произошло короткое замыкание светильника в 10:48», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее в Сибири пожарных не пустили в кафе потушить пожар.

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