Тысячу человек экстренно эвакуировали из торгового центра в сибирском городе

В одном из магазинов торгового центра замкнуло электропроводку.
«Произошло короткое замыкание светильника в 10:48», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Подробности инцидента уточняются.
Из торгового центра «Аура» в Новосибирске эвакуировали примерно 1 тыс. человек сегодня утром, пишет ngs.ru.
В одном из магазинов торгового центра замкнуло электропроводку.
«Произошло короткое замыкание светильника в 10:48», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Подробности инцидента уточняются.
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