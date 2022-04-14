Толпу пешеходов смело с тротуара из-за ДТП со скорой

14 апреля в Твери столкнулись машина скорой помощи и Mitsubishi Pajero. После столкновения скорая и иномарка вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов, сообщает прокуратура региона.

ДТП со скорой в Твери.

Известно, что скорая ехала с включенным спецсигналами, Mitsubishi двигался на зеленый сигнал светофора.

От удара автомобиль с медиками перевернулся набок. Иномарка протаранила киоск рядом с пешеходным переходом.



По предварительным данным, водитель скорой помощи и одна женщина погибли. Еще пять человек пострадали.

Прокурор Московского района Твери Алексей Королев находится на месте и координирует работу правоохранительных органов.

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