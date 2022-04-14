Толпу пешеходов смело с тротуара из-за ДТП со скорой

Известно, что скорая ехала с включенным спецсигналами, Mitsubishi двигался на зеленый сигнал светофора.
От удара автомобиль с медиками перевернулся набок. Иномарка протаранила киоск рядом с пешеходным переходом.
По предварительным данным, водитель скорой помощи и одна женщина погибли. Еще пять человек пострадали.
Прокурор Московского района Твери Алексей Королев находится на месте и координирует работу правоохранительных органов.
Ранее в жуткой аварии на трассе Ростов — Волгодонск погибли три девушки — следователи полиции.