Трагедия на трассе: в ДТП погибли три девушки-следователя

В жуткой аварии на трассе Ростов — Волгодонск погибли три девушки — следователи полиции.

Происшествие случилось на 146-м километре автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск, сообщает donday.ru.

Иномарку, которой управляла одна из сотрудниц полиции, раздавили две фуры. От машины не осталось практические ничего.

У водителя и пассажиров легкового автомобиля иномарки не было никаких шансов выжить.



В волгодонском отделении полиции девушки работали следователями.

По данным из соцсетей, у всех погибших остались дети: у двух — по двое детей, у третьей — трое.

Ранее в Рубцовске из-за фуры произошло жесткое двойное ДТП: один погиб и четверо пострадали.