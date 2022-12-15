Три алтайских жителя напали на красноярских золотодобытчиков и обокрали их на 4 млн рублей

Трех жителей Республики Алтай 38, 35 и 34 лет обвиняют в нападении на прииск, где велась добыча золота, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

В сентябре обвиняемые приехали в Мотыгинский район (Красноярский край) на внедорожнике Toyota, угрожали золотодобытчикам оружием и избили двух работников. Им удалось похитить свыше 200 тыс. рублей и около килограмма золотого песка.

Они прихватили с собой сотовые телефоны, ноутбук, пластиковые карты и другое имущество. Общая сумма украденного составила около 4 млн рублей.

Установлено, что подозреваемые ранее работали на объекте. Совершив разбой, обвиняемые скрылись в родном регионе — Республике Алтай. Их задержали.

При обыске по месту их проживания изъяли золотой песок, автомобиль, телефоны и три зарегистрированных единицы оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Расследование завершили, а материалы направили на рассмотрение в суд.

Максимальная санкция за данное преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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