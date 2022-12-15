Три алтайских жителя напали на красноярских золотодобытчиков и обокрали их на 4 млн рублей

В сентябре обвиняемые приехали в Мотыгинский район (Красноярский край) на внедорожнике Toyota, угрожали золотодобытчикам оружием и избили двух работников. Им удалось похитить свыше 200 тыс. рублей и около килограмма золотого песка.
Они прихватили с собой сотовые телефоны, ноутбук, пластиковые карты и другое имущество. Общая сумма украденного составила около 4 млн рублей.
Установлено, что подозреваемые ранее работали на объекте. Совершив разбой, обвиняемые скрылись в родном регионе — Республике Алтай. Их задержали.
При обыске по месту их проживания изъяли золотой песок, автомобиль, телефоны и три зарегистрированных единицы оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Расследование завершили, а материалы направили на рассмотрение в суд.
Максимальная санкция за данное преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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