15 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Три алтайских жителя напали на красноярских золотодобытчиков и обокрали их на 4 млн рублей

Трех жителей Республики Алтай 38, 35 и 34 лет обвиняют в нападении на прииск, где велась добыча золота, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Изъятый золотой песок
Изъятый золотой песок
Пресс-служба МВД по Красноярскому краю

В сентябре обвиняемые приехали в Мотыгинский район (Красноярский край) на внедорожнике Toyota, угрожали золотодобытчикам оружием и избили двух работников. Им удалось похитить свыше 200 тыс. рублей и около килограмма золотого песка.

Они прихватили с собой сотовые телефоны, ноутбук, пластиковые карты и другое имущество. Общая сумма украденного составила около 4 млн рублей.

Установлено, что подозреваемые ранее работали на объекте. Совершив разбой, обвиняемые скрылись в родном регионе — Республике Алтай. Их задержали.

При обыске по месту их проживания изъяли золотой песок, автомобиль, телефоны и три зарегистрированных единицы оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Расследование завершили, а материалы направили на рассмотрение в суд.

Максимальная санкция за данное преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае за жестокое убийство учительницы осудили молодого парня.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость