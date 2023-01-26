Три человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае

Лобовое ДТП произошло примерно в 18:24 на 422 км Чуйского тракта (Красногорский район).
Предварительно, 43-летний водитель Hyundai Getz ехал со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска.
Он выехал на встречку и столкнулся с Honda Accord, которым управлял 34-летний мужчина.
От удара Hyundai улетел на Ford Focus, двигавшийся за Honda в попутном направлении. За рулем был 28-летний водитель.
Водитель Hyundai и два пассажира погибли на месте от полученных травм.
Водителя Honda и его пассажиров госпитализировали с травмами. На место выезжал районный прокурор. Проводят проверку.
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