Три самодельных дрона с камерами кружили над военной техникой в Химках, сообщает Telegram-канал Shot.

Устройства заметили на высоте около 300 метров и вызвали полицейских. Оперативники вскоре вычислили владельцев техники. Ими оказались двое москвичей 39 и 47 лет.

Выяснилось, что самостоятельно собрали из разных деталей три дрона — часть запчастей напечатали на 3D-принтере, другие приобрели на маркетплейсе, указывает Lenta.ru.

По версии мужчин, они тестировали коптеры, чтобы потом их направить бойцам в зону СВО. Но почему дроны кружили над военной техникой - не пояснили.

Что делать при обнаружении беспилотника.

Самые распространенные беспилотники - разведывательные, ведущие наблюдение с воздуха, и ударные, способные вести огонь по противнику самостоятельно.

Есть также дроны-камикадзе. Они способны длительное время находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.

При обнаружении БПЛА, стоит обратить внимание на его размер. Если дрон маленьких габаритов, летает на небольшой высоте и двигается на короткие расстояние, то вполне возможно, что это любительский квадрокоптер. Такие используют для фотосъемки.

А вот большие аппараты, летающие издалека, могут преследовать разные цели и нести опасность.