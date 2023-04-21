Троллейбус и автомобиль столкнулись в Барнауле.

Транспортные средства столкнулись на пересечении ул. Балтийской и ул. Попова.
По словам автора записи, на месте работают полицейские и врачи скорой медицинской помощи.
В Барнауле произошло ДТП с участием троллейбуса и легового автомобиля, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
Транспортные средства столкнулись на пересечении ул. Балтийской и ул. Попова.
По словам автора записи, на месте работают полицейские и врачи скорой медицинской помощи.
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