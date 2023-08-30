30 августа
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Происшествия

Труп мужчины выловили из Оби

Тело мужчины выловили из Оби в Кировском районе Новосибирска, сообщает "КП-Новосибирск".

Обь, Камень-на-Оби, набережная.
Обь, Камень-на-Оби, набережная.
altairegion22.ru

Очевидцы заметили труп в 50 метрах от берега и вызвали спасателей.

Специалисты МАСС прибыли на место и достали тело из воды. Погибшим оказался неизвестный мужчина.

Его передали полиции. Личность и обстоятельства смерти установят правоохранители.

Это не первый случай это и нахождения трупа в Оби. Например, 11 июля барнаульцы заметили плывущее тело ниже Старого моста.

Да и вообще Барнаул и Алтайский край за последние два месяца заполонили сообщения о найденных телах.

25 августа в Барнауле нашли труп в подвале дома. А 18 числа - во дворе многоэтажки.

14 августа труп мужчины с предсмертной запиской нашли в Камне-на-Оби.

10 августа в ТРЦ "Европа" в Барнауле обнаружили тело мужчины в туалете.

В начале августа тело мужчины обнаружили рядом со строящимся жилым комплексом в Барнауле.

Вечером 31 июля тело жителя Алтайского края нашли на обочине. Предположительно, его сбил грузовик.

Еще один труп заметили на улице в Бийске 17 июля - это оказался свадебный ведущий, который пострадал в драке возле местного бара.

12 июля очевидцы сообщили о найденном теле в лесополосе на ул. Сергея Ускова в Барнауле.

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