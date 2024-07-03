Пока напуганные местные жители вызывали скорую помощь, «труп» ожил и вылез из чемодана.

Мужчина объяснил — он укрылся таким образом, чтобы выспаться, указывает "МК".

Ранее житель Владивостока ожил в морге и пришел на свои поминки. Его медики ошибочно признали умершим.

Пролежав некоторое время в холодильнике, мужчина очнулся и начал стучать в дверь изнутри. На шум явился дежурный сотрудник, испугался и вызвал полицию. Те отворили дверь — из холодильника на них бросился "труп", который они буквально недавно сами сюда и привезли.

Пришедший в себя "покойник" отправился к своим друзьям. Они к тому времени вновь уселись за стол — отмечать поминки по товарищу.

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