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Происшествия

ЦБ предупредил россиян о новом виде воровства

Банковские мошенники освоили новый метод хищения средств со счетов россиян — подмену номеров.

Деньги.
Деньги.
СС0

Служба информационной безопасности Банка России заблокировала более четырех тысяч подозрительных операций, следует из отчета Центробанка, представленного на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам колл-центров, кредитных организаций позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакции совершать хищения средств жертв», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

В Центробанке отметили, что злоумышленники, имеющие на руках персональные данные клиентов банков, часто умело имитируют диалоги сотрудников кредитных организаций, пишет ura.ru. Люди, в свою очередь, верят собеседникам и сообщают мошенникам контрольные слова, специальные коды и так далее.

В сентябре в Центробанке сообщали о другом способе мошенничества — в последнее время растет число случаев кражи денег при помощи взлома аккаунта жертвы в соцсетях.

Источниками утечек выступают не столько банковские работники <только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций>, сколько операторы обработки персональных данных. В частности, сайты интернет-магазинов.

Чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — достаточно ФИО и номера телефона человека.

В августе Генпрокуратура РФ начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные россиян.

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