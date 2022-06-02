2 июня
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Происшествия

Цыганка из Екатеринбурга купила себе украденного годовалого ребенка

В Екатеринбурге силовики в цыганском районе задержали женщину, которую подозревают в купле похищенного ребенка. Ее отправили в Ростов-на-Дону — предполагается, что годовалый мальчик был похищен там.

Ребенок плачет.
Ребенок плачет.
СС0

Как пишет e1.ru, 25-летняя женщина купила ребенка полгода назад. По версии ростовских следователей, мальчик был похищен обманом в декабре 2021 года у 27-летней многодетной жительницы — похитители притворились работниками органов опеки.

Сделку организовал ее дядя. Мальчика обманом выкрали из семьи в Ростовской области двое его подельников.

Сейчас все четверо обвиняемых по делу о похищении и торговле детьми арестованы.

Ребенка изъяли и поместили в больницу, чтобы установить состояние.

«Подобные истории с изъятием детей бывали. Следователи проверят мать, установят все детали и, скорее всего, вернут малыша в семью. Но большой вопрос остается к матери, как украли ребенка годовалого, от которого мать вообще должна не отходить», — отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Источники портала сообщили, что обычно сумма сделки составляет около полумиллиона рублей.

Причиной покупки ребенка цыганами становится то, что семьи не могут усыновить ребенка в случае бесплодия. Пары не видят других способов заиметь детей, кроме как купить или украсть его.

Ранее полицейские напомнили алгоритм действий при пропаже ребенка.

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