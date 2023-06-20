Туристы на Алтае едва не утонули, пытаясь пересечь реку на автомобиле.

Местные жители заметили посреди реки Чаганка заглохший УАЗ и позвонили на номер 112. Автомобиль уже начало сносить течением.
Оказалось, водитель УАЗа и пассажиры решили посмотреть известную достопримечательность на другом берегу - "Марс" (цветные горы).
При переезде машина заглохла посреди реки, автомобиль стало уносить. Люди выбрались на крышу УАЗа и кричали о помощи.
Очевидцы поняли, что времени дожидаться спасателей нет. Они подъехали к тонущему автомобилю на ЗИЛ-131 и сняли туристов с крыши.
К прибытию пожарных люди уже были в безопасности. Огнеборцы оказали пострадавшим психологическую поддержку. Медицинская помощь не понадобилась.
Отдыхающих просят не переезжать реки в это время года и предупреждают о сильной опасности из-за высокого уровня воды.
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