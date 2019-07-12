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Происшествия

У пациентов психинтерната обнаружили сальмонеллу

У пациентов психоневрологического интерната поселка Эльбан Хабаровского края произошла вспышка острой кишечной инфекции. Специалисты регионального Роспотребнадзора при обследовании пищеблока выявили множественные нарушения санитарных норм, сообщается на сайте правительства региона.

Медицина. Здоровье. Таблетки.
Медицина. Здоровье. Таблетки.
СС0

Известно, что всего в интернате проживает 456 человек. В настоящее время количество пострадавших составляет 215 человек, из них 21 госпитализированы в Амурскую районную больницу. Состояние двух пациентов средней степени тяжести, тяжелобольных нет. Пациенты с легкой формой заболевания изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар.

«На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла. Организованы и проводятся в полном объеме лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия. Продолжается дальнейшая идентификация возбудителя. Окончательный диагноз будет поставлен позднее», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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