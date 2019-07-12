У пациентов психинтерната обнаружили сальмонеллу

Известно, что всего в интернате проживает 456 человек. В настоящее время количество пострадавших составляет 215 человек, из них 21 госпитализированы в Амурскую районную больницу. Состояние двух пациентов средней степени тяжести, тяжелобольных нет. Пациенты с легкой формой заболевания изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар.

«На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла. Организованы и проводятся в полном объеме лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия. Продолжается дальнейшая идентификация возбудителя. Окончательный диагноз будет поставлен позднее», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело.