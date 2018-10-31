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У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

31 октября в 09:00 у здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Скончался мужчина. Это не сотрудник управления.

Очевидцы сообщали, что после этого из дверей центрального входа повалил дым, позже началась эвакуация, из здания выносили раненых, пишет «Двина сегодня». Местные СМИ пишут о самоподрыве.

При взрыве на входе в здание УФСБ по Архангельской области погиб один человек, трое пострадали, они находятся в больнице, сообщил «Интерфаксу» губернатор Поморья Игорь Орлов.

Район оцеплен, на проспекте стоит пожарная техника. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Приняты меры безопасности в местах скопления людей.

Причина взрыва устанавливается.

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