У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

31 октября в 09:00 у здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске прогремел взрыв, сообщает ТАСС .

Скончался мужчина. Это не сотрудник управления.

Очевидцы сообщали, что после этого из дверей центрального входа повалил дым, позже началась эвакуация, из здания выносили раненых, пишет «Двина сегодня». Местные СМИ пишут о самоподрыве.

При взрыве на входе в здание УФСБ по Архангельской области погиб один человек, трое пострадали, они находятся в больнице, сообщил «Интерфаксу» губернатор Поморья Игорь Орлов.

Район оцеплен, на проспекте стоит пожарная техника. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Приняты меры безопасности в местах скопления людей.

Причина взрыва устанавливается.