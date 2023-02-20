Участник новогоднего обращения Путина погиб в зоне СВО

Кадровый военный погиб в спецоперации.

Его лицо увидела вся страна — 31 декабря прошлого года он стоял за спиной Владимира Путина во время новогоднего обращения президента.

Новогоднее обращение к гражданам России. kremlin.ru

В новогоднем поздравлении к россиянам Путин обратился на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа.

Путин говорил о судьбе России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации.

Юрий Шнайдер на момент поездки в Кремль имел звание старшего лейтенанта.