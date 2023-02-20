20 февраля
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Происшествия

Участник новогоднего обращения Путина погиб в зоне СВО

Накануне в селе Айтат Красноярского края похоронили 26-летнего Юрия Шнайдера, пишет НГС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Кадровый военный погиб в спецоперации.

Его лицо увидела вся страна — 31 декабря прошлого года он стоял за спиной Владимира Путина во время новогоднего обращения президента.

Новогоднее обращение к гражданам России.
Новогоднее обращение к гражданам России.
kremlin.ru

В новогоднем поздравлении к россиянам Путин обратился на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа.

Путин говорил о судьбе России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации.

Юрий Шнайдер на момент поездки в Кремль имел звание старшего лейтенанта.

«В свое подразделение я прибыл с боевым настроем. Готов идти только вперед, только к победе», — говорил Шнайдер.

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