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Участников популярного конкурса «Новая звезда» обманула 70-летняя бабушка

Участники популярного вокального конкурса, проводимого телеканалом «Звезда» поплатились за доверие.

Микрофон.
Микрофон.
Открытые источники в интернете.

СМИ уточняют, что речь идет о конкурсе «Новая звезда». Пострадавшими числятся четыре музыканты из Москвы, Тюмени и Воронежа.

Живущая в городе Суворов Тульской области 70-летняя пенсионерка по телефону и в мессенджерах связывалась с их продюсерами и исполнителями, не прошедшими отбор в финал, и предлагала им «помощь», пишет «Росбалт». Женщина говорила, что она якобы имеет вес в руководстве медиахолдинга, отвечающего за трансляцию шоу.

За комплекс услуг, включая подготовку оригинальной песни, видеоклипа или дополнительную репетицию, необходимо было перевести на банковскую карту 6−28 тыс. рублей. Мошенница обналичивала средства в одном из суворовских банкоматов.

Ее задержали, возбуждено уголовное дело.

В полиции подчеркивают профессиональную «работу» пожилой женщины: в беседах с музыкантами она демонстрировала отличное знание предмета, хорошую реакцию на «острые вопросы» и бурную фантазию, пишет «РГ». У собеседников не было сомнений в ее возможностях. Примечательно, что в соцсетях она общалась с пострадавшими от имени мужчины.

Сама себя пожилая женщина называет «профессиональной мошенницей», говорит, что первая судимость по этой статье была у нее в конце 80-х годов прошлого века.

Обман обнаружился, когда один из не попавших в финал участников конкурса, заподозрив неладное, записал телефонный разговор с ней, и отправил запись в службу безопасности телеканала.

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