Ученого новосибирского СО РАН арестовали по подозрению в госизмене

Об аресте ученого стало известно из открытого письма, которое опубликовали сотрудники института 15 мая, сообщает ngs.ru.

Согласно письму, за 2023 год в институте арестовали по похожим обвинениям троих ученых-аэродинамиков, в том числе Звегинцева.

Их коллеги заявляют, что ученые невиновны. По их словам, физики были патриотами и порядочными людьми.

"Мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности, - указано в открытом письме. - Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке".