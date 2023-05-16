16 мая
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Происшествия

Ученого новосибирского СО РАН арестовали по подозрению в госизмене

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Об аресте ученого стало известно из открытого письма, которое опубликовали сотрудники института 15 мая, сообщает ngs.ru.

Согласно письму, за 2023 год в институте арестовали по похожим обвинениям троих ученых-аэродинамиков, в том числе Звегинцева.

Их коллеги заявляют, что ученые невиновны. По их словам, физики были патриотами и порядочными людьми.

"Мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности, - указано в открытом письме. - Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке".

Авторы письма попросили защитить ученых от уголовного преследования. Следствие дело Звегинцева пока никак не комментировало, передают РИА Новости.

Ранее бывшего студента барнаульского колледжа осудили на 11 лет колонии за пропаганду терроризма.

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