Уклониста от налогов почти на 50 млн рублей будут судить в Алтайском крае

Директора одной из организаций по оптовой торговле стройматериалами в Алтайском крае будут судить за неуплату более 49 млн налогов.

С октября 2018 по январь 2019 года руководитель вносил в бухгалтерские документы ложные сведения о якобы оплаченных товарах контрагентам, выяснили в Следственном комитете.

На самом же деле эти сделки не совершались, а на основании ложных сведений бизнесмен предоставлял в налоговую декларации, уменьшая сумму НДС на сумму налоговых вычетов, которые якобы были уплачены контрагентам.

От дачи показаний обвиняемый отказался. Вину не признал и не опроверг. В целях возмещения вреда арестовали его имущество на сумму более 15 млн рублей.

Теперь уголовное дело передают на рассмотрение суда.