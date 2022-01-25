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Происшествия

Уклониста от налогов почти на 50 млн рублей будут судить в Алтайском крае

Директора одной из организаций по оптовой торговле стройматериалами в Алтайском крае будут судить за неуплату более 49 млн налогов.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

С октября 2018 по январь 2019 года руководитель вносил в бухгалтерские документы ложные сведения о якобы оплаченных товарах контрагентам, выяснили в Следственном комитете.

На самом же деле эти сделки не совершались, а на основании ложных сведений бизнесмен предоставлял в налоговую декларации, уменьшая сумму НДС на сумму налоговых вычетов, которые якобы были уплачены контрагентам.

От дачи показаний обвиняемый отказался. Вину не признал и не опроверг. В целях возмещения вреда арестовали его имущество на сумму более 15 млн рублей.

Теперь уголовное дело передают на рассмотрение суда.

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