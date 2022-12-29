Уничтожили вакцины от коронавируса, чтобы скрыть срыв иммунизации

По версии следствия, списать и уничтожить препарат «Эвушелд» без фактического применения распорядился один из руководителей «Центра-СПИД».
«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — цитирует ведомство РИА Новости.
Уточняется, что вакцины были предназначены для постановки пациентам, которые состояли на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. Лекарственное средство им было необходимо для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции.
По информации ведомства, общая сумма уничтоженных препаратов составила 1 млн 451 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Ранее Минздрав Алтайского края затеял реформу трех огромных направлений медицины.
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