29 декабря
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Происшествия

Уничтожили вакцины от коронавируса, чтобы скрыть срыв иммунизации

Вакцины от коронавируса уничтожили в Забайкалье, сообщают в пресс-службе УФСБ по региону.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

По версии следствия, списать и уничтожить препарат «Эвушелд» без фактического применения распорядился один из руководителей «Центра-СПИД».

«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что вакцины были предназначены для постановки пациентам, которые состояли на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. Лекарственное средство им было необходимо для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции.

По информации ведомства, общая сумма уничтоженных препаратов составила 1 млн 451 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ранее Минздрав Алтайского края затеял реформу трех огромных направлений медицины.

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