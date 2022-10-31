Устроят представление и угостят попкорном бесплатно. Слухи об отравленных конфетах и похищении детей дошли до Бийска

В аудиофайлах родители призывают внимательно следить за своими детьми.
По рассказам некой женщины, подозрительный фургон заметили в Поспелихе на территории детского сада. Мужчины рассказывали детям о некоем представлении, на котором угостят конфетами и попкорном.
На незваных гостей руководство детского сада среагировало не сразу. По другой версии, конфеты раскидали по территории, а в машине находились флаги и символы соседнего государства.
«Конфеты отравлены, в них — яд», — говорится в сообщении.
Слухи «обросли» местными подробностями. Якобы в Бийске неизвестных уже видели в районе Треста.
В МУ МВД России «Бийское» сообщают, что подобных случаев не зарегистрировано.
Несмотря на это, в полиции соглашаются с тем, что советы полезны и стоит к ним прислушаться.
Детям стоит лишний раз напоминать об опасности подходить и разговаривать с незнакомцами, а также принимать от них угощения.
Ранее паника в родительских чатах: сообщения о ядовитых сладостях оказались фейком.