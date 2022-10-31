1 ноября
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Происшествия

Устроят представление и угостят попкорном бесплатно. Слухи об отравленных конфетах и похищении детей дошли до Бийска

Жители Бийска пересылают сообщения в чаты о неизвестных на машинах, которые завлекают детей конфетами у школ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

В аудиофайлах родители призывают внимательно следить за своими детьми.

По рассказам некой женщины, подозрительный фургон заметили в Поспелихе на территории детского сада. Мужчины рассказывали детям о некоем представлении, на котором угостят конфетами и попкорном.

На незваных гостей руководство детского сада среагировало не сразу. По другой версии, конфеты раскидали по территории, а в машине находились флаги и символы соседнего государства.

«Конфеты отравлены, в них — яд», — говорится в сообщении.

Слухи «обросли» местными подробностями. Якобы в Бийске неизвестных уже видели в районе Треста.

В МУ МВД России «Бийское» сообщают, что подобных случаев не зарегистрировано.

Несмотря на это, в полиции соглашаются с тем, что советы полезны и стоит к ним прислушаться.

Детям стоит лишний раз напоминать об опасности подходить и разговаривать с незнакомцами, а также принимать от них угощения.

Ранее паника в родительских чатах: сообщения о ядовитых сладостях оказались фейком.

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