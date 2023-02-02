2 февраля
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Происшествия

Утечка данных пользователей онлайн-аптеки «Здравсити» — фейк, заявили в компании

Информация о том, что онлайн-сервиса «Здравсити» взломали и выложили данные пользователей в интернет, не соответствует действительности, заявили в компании аптеки. Об этом сообщает ТАСС.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Telegram-канал «Утечки баз данных» сообщил, что онлайн-аптеку онлайн-аптеки «Здравсити» взломали. По информации канала, злоумышленники выставили базу данных клиентов компании на известном англоязычном форуме для продажи. В базе содержится 10,3 млн строк.

Однако руководитель маркетплейса Даурен Абеуов заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, она носит провокационный характер.

«Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная», заявили в компании.

Компания проводит расследование инцидента.

Ранее мошенники взломали аккаунт директора кафе быстрого питания «Бургер Кинг» из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и начали вымогать деньги у сотрудников.

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