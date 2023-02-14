В Алтайском крае девушка воспользовалась дракой и обокрала мужчину

Житель Бийска в одном из баров увидел драку. Он оставил телефон на столике и отлучился, чтобы разнять буйных посетителей.
Когда мужчина вернулся за столик, он понял, что телефон пропал. Позже бийчанин подал заявление в полицию.
Оказалось, что 18-летняя бийчанка воспользовалась моментом и забрала оставленный без присмотра смартфон.
Девушка была задержана. Смартфон у нее изъяли.
Возбудили уголовное дело, сейчас выясняются детали.
Ранее барнаулец украл у работодателя полмиллиона рублей и потратил на спортивные ставки.