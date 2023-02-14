14 февраля
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Происшествия

В Алтайском крае девушка воспользовалась дракой и обокрала мужчину

18-летнюю бийчанку задержали по подозрению в краже, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смартфон.
Смартфон.
Фото предоставлено компанией МТС.

Житель Бийска в одном из баров увидел драку. Он оставил телефон на столике и отлучился, чтобы разнять буйных посетителей.

Когда мужчина вернулся за столик, он понял, что телефон пропал. Позже бийчанин подал заявление в полицию.

Оказалось, что 18-летняя бийчанка воспользовалась моментом и забрала оставленный без присмотра смартфон.

Девушка была задержана. Смартфон у нее изъяли.

Возбудили уголовное дело, сейчас выясняются детали.

Ранее барнаулец украл у работодателя полмиллиона рублей и потратил на спортивные ставки.

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