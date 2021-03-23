В Алтайском крае фура превратила легковушку в груду металла

Очевидцы опубликовали фото с места аварии. Иномарку практически раздавило от удара.
О пострадавших и обстоятельствах ДТП станет известно позднее. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Большегруз перекрыл обе полосы, собирается пробка.
На трассе А-322 в Алтайском крае в районе Калманки произошло серьезное ДТП с участием фуры и легковушки.
Очевидцы опубликовали фото с места аварии. Иномарку практически раздавило от удара.
О пострадавших и обстоятельствах ДТП станет известно позднее. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Большегруз перекрыл обе полосы, собирается пробка.
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