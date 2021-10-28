В Алтайском крае мать избивала и сажала на цепь 10-летнего сына

Почти год женщина систематически издевалась над мальчиком. За плохое поведение она била его, а чтобы ребенок не смог убежать — привязывала за ногу к мебели веревкой, а также металлической цепью.

Прикованным мальчик мог находиться от 2 до 8 часов один в комнате.

«Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении дочери и потерпевшего сына, однако в 2018 году была в них восстановлена по решению суда. Кроме того, она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свои действия женщина объяснила неприязнью из-за непослушания сына.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

Ранее 28-летнему жителю Тальменского района вынесли приговор за насилие над 15-летней девочкой.