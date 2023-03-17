В Алтайском крае пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Жительница г. Новоалтайска отдала мошенникам 500 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщине поступил звонок на сотовый телефон якобы от сотрудника правоохранительных органов. Мужчина объяснил, что кто-то незаконно хочет снять деньги со счета пенсионерки.

Чтобы обезопасить сбережения, мошенник предложил перевести деньги на резервный счет.

В результате 73-летняя женщина выполнила все указания звонившего и лишилась 500 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют жителям региона не продолжать разговор с мошенниками и не переводить никуда деньги.

Для получения необходимой информации о сбережениях достаточно позвонить по горячей линии своего банка.

Ранее в Алтайском крае пенсионер перечислил мошенникам более миллиона рублей.