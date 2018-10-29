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Происшествия
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В Алтайском крае в столкновении ВАЗа и Toyota погибли мужчина и женщина

На дороге в Алтайском крае поздно вечером 28 октября произошла серьезная авария. В ДТП погибли два человека, еще одного госпитализировали, пишет ГУ МВД России по региону.

Скорая помощь. Реанимация.
Скорая помощь. Реанимация.
Михаил Хаустов

Авария произошла около 23:20 на 8 километре автодороги «Бийск — Соколово — Акутиха — Солдатово» в Зональном районе.

По предварительной информации, 64-летний водитель управлял ВАЗ-21140 и при выезде с прилегающей территории АЗС не уступил дорогу. Автомобиль столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 31-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его 66-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до приезда медиков.

Водителя автомобиля Toyota Camry и его 29-летнего пассажира осмотрели на месте авария. Кроме того, телесные повреждения получил другой 31-летний пассажир Toyota. Пострадавшего госпитализировали в Зональную районную больницу.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 октября в Барнауле в ДТП погибла женщина.

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