11 марта
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Происшествия

В Алтайском крае возбудили уголовное дело на компанию, которая оставила детей-сирот без квартир

Барнаульская компания не исполнила 16 выигранных контрактов по обеспечению детей-сирот квартирами, сообщает следственный комитет региона.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

По данным следствия, в 2021 году руководство компании использовало свои полномочия в целях извлечения выгоды.

Компания не исполнила государственные контракты на общую сумму около 30 млн рублей.

Следственные органы по результатам проверки возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Расследование дела контролирует руководитель отдела следственного комитета.

Ранее сироты остались без квартир в Белокурихе из-за невыполнения 16 контрактов барнаульской компанией.

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