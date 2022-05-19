В Алтайском крае женщина были избита до смерти из-за ревности сожителя

Как сообщает пресс-служба СК региона, трагедия произошла 4 мая 2022 года.
По данным следствия, сожители выпили и поругались — мотивом стали длительные конфликтные отношения на бытовой почве и ревность.
Мужчина нанес женщине множественные удары руками и деревянной палкой в область головы и туловища. От травм 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
По решению суда мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее на Алтае пьяный 31-летний сельчанин до смерти избил 63-летнего соседа.