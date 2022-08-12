12 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В алтайском Минприроды назвали причины массовой гибели рыбы в озере Клубничном

Начальник отдела водных биоресурсов Минприроды Алтайского края Сергей Дегтярь заявил, что причиной массовой гибели рыбы в озере Клубничном стало обмеление водоёма. Об этом сообщает ТАСС.

Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
vk.com/zls_adm_plasteev

Напомним, накануне в сети появились сообщения о том, что в Залесовском районе резко обмелело озеро. Из-за этого погибла вся живность: по интернету распространились фотографии мертвых рыб.

Дектярь назвал причину гибели — обмеление. А вот что именно вызвало его — уже другой вопрос. По его словам, все водоемы в крае сейчас имеют неблагоприятный гидрологический уровень. Например, обмелела даже Обь.

Кроме того, рассматривают версию о халатности. Также, по его словам, этого водоема нет в реестре водных объектов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость