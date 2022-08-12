В алтайском Минприроды назвали причины массовой гибели рыбы в озере Клубничном

Начальник отдела водных биоресурсов Минприроды Алтайского края Сергей Дегтярь заявил, что причиной массовой гибели рыбы в озере Клубничном стало обмеление водоёма. Об этом сообщает ТАСС .

Напомним, накануне в сети появились сообщения о том, что в Залесовском районе резко обмелело озеро. Из-за этого погибла вся живность: по интернету распространились фотографии мертвых рыб.

Дектярь назвал причину гибели — обмеление. А вот что именно вызвало его — уже другой вопрос. По его словам, все водоемы в крае сейчас имеют неблагоприятный гидрологический уровень. Например, обмелела даже Обь.

Кроме того, рассматривают версию о халатности. Также, по его словам, этого водоема нет в реестре водных объектов.