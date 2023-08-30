В алтайском районе мотоцикл столкнулся с лошадью

В результате аварии девушка упала и ударилась об асфальт, но травмы оказались не тяжелыми.
Госпитализация в лечебное учреждение пациентке не потребовалась.
Лошадь с места ДТП ускакала.
В Зональном районе пассажирка мотоцикла пострадала при столкновении с лошадью, сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.
В результате аварии девушка упала и ударилась об асфальт, но травмы оказались не тяжелыми.
Госпитализация в лечебное учреждение пациентке не потребовалась.
Лошадь с места ДТП ускакала.
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