15 августа
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Происшествия

В алтайской колонии экстремист вербовал людей в террористы

Сторонника запрещенной международной исламской террористической организации осудили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Участник запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат"* в начале 2000-х пытался проповедовать идеи ислама. Для этого он приехал в Республику Башкортостан.

В 2009 году вступил в силу закон, запрещающий эту организацию на территории РФ, однако мужчину это не остановило.

«Чекмагушевским межрайонным судом Республики Башкортостан в отношении мужчины был постановлен обвинительный приговор по ч.1 ст. 282.2 УК РФ», — отметили в ведомстве.

Его этапировали на четыре года и семь месяцев в Алтайский край. Здесь, на территории колонии, он продолжил свою деятельность.

Осужденный проводил тайные религиозные собрания, формировал негативное отношение к людям других конфессий.

«Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в УФСБ.

*запрещенная в России международная террористическая организация.

Ранее участников другой организации осудили в Новосибирске.

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