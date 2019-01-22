В банке Новосибирска прогремел взрыв

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате случившегося никто не пострадал, пишет «РГ». Банкоматы, находящиеся в помещении для круглосуточного доступа, были повреждены, но не вскрыты. Деньги похищены не были.
Вероятно, неизвестные злоумышленники пытались вскрыть банкоматы при помощи взрывного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.