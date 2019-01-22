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Происшествия
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В банке Новосибирска прогремел взрыв

22 января в отделении банка «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв. Сообщение о задымлении и повреждениях в офисе кредитного учреждения поступило в дежурную часть полиции в 4.55 утра по местному времени.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате случившегося никто не пострадал, пишет «РГ». Банкоматы, находящиеся в помещении для круглосуточного доступа, были повреждены, но не вскрыты. Деньги похищены не были.

Вероятно, неизвестные злоумышленники пытались вскрыть банкоматы при помощи взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

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