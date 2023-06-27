В Барнауле автобус почти остановку провез зажатую в дверях бабушку

Один из пассажиров сразу заметил, что пожилая женщина застряла, и обратился к водителю. А потом и сам пытался открыть двери руками, чтобы вызволить бабушку.
По словам других очевидцев, на просьбы остановить автобус водитель ответил, что не может встать прямо на дороге.
В итоге транспорт остановился только в 15 метрах от следующей остановки.
Ранее в апреле произошло сразу два случая, когда пенсионеров зажимало в дверях автобуса. Водители при этом не извинились и не поинтересовались о состоянии пассажиров.