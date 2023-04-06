Второго за два дня пенсионера зажало дверьми автобуса в Барнауле

Инцидент случился на остановке «Улица Циолковского» на пр. Строителей. Пенсионерка выходила из автобуса, когда оказалась в плену дверей.
«Хорошо, что она громко закричала, и я тоже», — пишет очевидица.
Извинений от водителя, по словам свидетельницы, пострадавшая так и не дождалась.
При этом 5 апреля на этом же маршруте дверьми автобуса зажало голову пожилому мужчине.
Как сообщила одна из пассажирок, водитель быстро сориентировался и открыл двери. Однако о дальнейшем состоянии пострадавшего он не озаботился, просто уехав.
Ранее барнаульцы остались недовольны маршрутом № 20 из-за долгого ожидания и переполненного салона.
По словам горожан, интервал между автобусами составляет от 10 до 20 минут. Втиснуться при этом внутрь практически невозможно.
Также стало известно, что в Барнауле проверят соблюдение норм перевозки в общественном транспорте.