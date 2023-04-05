5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле проверят соблюдение норм перевозки в общественном транспорте

Госавтоинспекция проверит, как в общественном транспорте Барнаула соблюдают нормы перевозки пассажиров, сообщает мэрия города.

Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Анна Зайкова.

Как уточняют в ведомстве, с начала года в Барнауле произошло 25 ДТП с участием пассажирского транспорта. 32 человека пострадали.

Из них 12 происшествий — столкновения с другим транспортом, восемь — падения пассажиров и пять — наезд на пешеходов.

В связи с этим профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» пройдет на автотранспортных предприятиях 6, 12, 19 и 27 апреля.

Полицейские проверят законность перевозок, выполнение предрейсового техосмотра автобусов и медосмотра водителей, а также исправность тахографов.

Кроме того, инспекция проконтролирует соблюдение режима труда и отдыха водителями, страхование гражданской ответственности владельцев и техническое состояние транспорта.

Ранее пожилому мужчине зажало голову дверьми автобуса в Барнауле. По словам пассажирки, водитель быстро сориентировался и открыл двери, чтобы мужчина смог выйти на остановку. Однако о дальнейшем состоянии пострадавшего экипаж автобуса не озаботился, просто поехав дальше.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость