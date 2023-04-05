В Барнауле проверят соблюдение норм перевозки в общественном транспорте

Госавтоинспекция проверит, как в общественном транспорте Барнаула соблюдают нормы перевозки пассажиров, сообщает мэрия города.

Как уточняют в ведомстве, с начала года в Барнауле произошло 25 ДТП с участием пассажирского транспорта. 32 человека пострадали.

Из них 12 происшествий — столкновения с другим транспортом, восемь — падения пассажиров и пять — наезд на пешеходов.

В связи с этим профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» пройдет на автотранспортных предприятиях 6, 12, 19 и 27 апреля.

Полицейские проверят законность перевозок, выполнение предрейсового техосмотра автобусов и медосмотра водителей, а также исправность тахографов.

Кроме того, инспекция проконтролирует соблюдение режима труда и отдыха водителями, страхование гражданской ответственности владельцев и техническое состояние транспорта.

Ранее пожилому мужчине зажало голову дверьми автобуса в Барнауле. По словам пассажирки, водитель быстро сориентировался и открыл двери, чтобы мужчина смог выйти на остановку. Однако о дальнейшем состоянии пострадавшего экипаж автобуса не озаботился, просто поехав дальше.