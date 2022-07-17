В Барнауле бывший полицейский занял десятки миллионов рублей на бизнес, а потом исчез

Ситуацию «Вести-Алтай» рассказали люди, которые занимали деньги бывшему полицейскому.
По их словам, деньги мужчина занимал под хороший процент — до 24% в месяц. Говорил, что занимается торговлей зерном, переработкой, кормами.
Однако сведения, где находится его бизнес, расходятся. Одним знакомым мужчина говорил, что его склады находятся в Яровом, другим — что в Славгороде. Но никаких подтверждений, что тот или иной бизнес принадлежит именно этому человеку, у «кредиторов» не было.
«В распоряжении редакции есть видео, на которых мужчина берёт деньги у „инвестора“ из Магнитогорска. По телефону, отказавшись себя афишировать, предприниматель рассказал: в начале года они с другом приехали в Барнаул, чтобы убедиться в успешном бизнесе Самосенко. Тот поселил их в хорошей гостинице, затем на дорогой машине повёз в промзону на некий маслозавод, якобы, ему принадлежащий. Адреса магнитогорцы, конечно, не запомнили, но уверяют: охрана без проблем впустила их на территорию! Так они „вложили“ миллионы в успешный бизнес», — пишет СМИ.
При этом пострадавшие утверждают, что проценты экс-полицейский выплачивал исправно, но основной долг отдавать не торопился.
В барнаульскому МВД СМИ подтвердили, что данный сотрудник не работает у них больше года.
Сейчас пострадавшие пытаются объединиться. Судя по заявлениям в полицию, ущерб может составлять десятки миллионов рублей.
Ранее на у отдыхающей на популярном алтайском курорте мошенники похитили полмиллиона рублей.