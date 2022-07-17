17 июля
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Происшествия

В Барнауле бывший полицейский занял десятки миллионов рублей на бизнес, а потом исчез

В Барнауле экс-сотрудник полиции занимал под проценты у десятков состоятельных людей крупные суммы денег на развитие «бизнеса». А потом перестал отвечать на звонки «инвесторов».

Деньги, отопление.
Деньги, отопление.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Ситуацию «Вести-Алтай» рассказали люди, которые занимали деньги бывшему полицейскому.

По их словам, деньги мужчина занимал под хороший процент — до 24% в месяц. Говорил, что занимается торговлей зерном, переработкой, кормами.

Однако сведения, где находится его бизнес, расходятся. Одним знакомым мужчина говорил, что его склады находятся в Яровом, другим — что в Славгороде. Но никаких подтверждений, что тот или иной бизнес принадлежит именно этому человеку, у «кредиторов» не было.

«В распоряжении редакции есть видео, на которых мужчина берёт деньги у „инвестора“ из Магнитогорска. По телефону, отказавшись себя афишировать, предприниматель рассказал: в начале года они с другом приехали в Барнаул, чтобы убедиться в успешном бизнесе Самосенко. Тот поселил их в хорошей гостинице, затем на дорогой машине повёз в промзону на некий маслозавод, якобы, ему принадлежащий. Адреса магнитогорцы, конечно, не запомнили, но уверяют: охрана без проблем впустила их на территорию! Так они „вложили“ миллионы в успешный бизнес», — пишет СМИ.

При этом пострадавшие утверждают, что проценты экс-полицейский выплачивал исправно, но основной долг отдавать не торопился.

В барнаульскому МВД СМИ подтвердили, что данный сотрудник не работает у них больше года.

Сейчас пострадавшие пытаются объединиться. Судя по заявлениям в полицию, ущерб может составлять десятки миллионов рублей.

Ранее на у отдыхающей на популярном алтайском курорте мошенники похитили полмиллиона рублей.

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