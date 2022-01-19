В Барнауле бомж в кофте с логотипом Ferrari убил бомжа обычной металлической трубой

Инцидент произошел в Барнауле ночью 17 января.
«Мужчины без определенного места жительства, которые проживали в одном из строительных вагончиков, распивали спиртное», — рассказали в ведомстве, как все начиналось.
В ходе ссоры 34-летний мужчина жестоко избил 72-летнего оппонента металлической трубой, нанеся не менее 10 ударов по голове.
От полученных повреждений пожилой барнаулец скончался на месте
Неоднократно судимого мужчину задержали и обвинили в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщили про другого бомжа, который после убийства человека обеспечит себя жильем на срок от 6 до 15 лет