В Барнауле бомж в кофте с логотипом Ferrari убил бомжа обычной металлической трубой

В Алтайском крае мужчина без определенного места жительства убил товарища после совместного распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Барнауле ночью 17 января.

«Мужчины без определенного места жительства, которые проживали в одном из строительных вагончиков, распивали спиртное», — рассказали в ведомстве, как все начиналось.

В ходе ссоры 34-летний мужчина жестоко избил 72-летнего оппонента металлической трубой, нанеся не менее 10 ударов по голове.

От полученных повреждений пожилой барнаулец скончался на месте

Неоднократно судимого мужчину задержали и обвинили в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщили про другого бомжа, который после убийства человека обеспечит себя жильем на срок от 6 до 15 лет