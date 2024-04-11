В Барнауле будут судить мигранта, который мастурбировал перед 11-летней девочкой

Девочке удалось заснять произошедшее на видео. Преступник сидел в машине и, смотря на девочку, совершал «иные действия сексуального характера». Мастурбировал, простыми словами. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент произошел в июле 2023 года, 30-летний обвиняемый передвигался на автомобиле мимо многоквартирных жилых домов по ул. Антона Петрова. Там он остановился и заметив 11-летнюю девочку, начал рукоблудствовать у нее на глазах.

Несовершеннолетняя смогла заснять произошедшее. Впоследствии данная информация была опубликована в социальных сетях.

Обвиняемый понял, что его разыскивают и он не сможет покинуть территорию страны. Он попытался дать взятку должностному лицу миграционной службы в размере 65 тыс. рублей. За эти деньги он попросил изготовить ему поддельный паспорт гражданина РФ.

Мужчина был задержан во время передачи денег.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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