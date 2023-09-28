В Барнауле фура застряла на въезде в город

Горожане отметили, что такая ситуация на Старом мосту происходит часто.
Водителей большегрузов призывают обращать внимание на знаки и не создавать на дорогах заторы.
Ранее очередная фура пыталась проехать через ограничитель на въезде в Барнаул.
На Старом мосту собралась пробка: фура не прошла ограничитель высоты и врезалась в металлическую рамку, сообщает "В курсе 22".
Горожане отметили, что такая ситуация на Старом мосту происходит часто.
Водителей большегрузов призывают обращать внимание на знаки и не создавать на дорогах заторы.
Ранее очередная фура пыталась проехать через ограничитель на въезде в Барнаул.
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