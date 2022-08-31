31 августа
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Происшествия

В Барнауле мать угрожала дочери убийством, чтобы она не рассказала следователям о приставаниях отчима

В Барнауле 50-летнюю женщину обвиняют в принуждении 15-летней дочери к даче ложных показаний, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Насилие.Страх.
Насилие.Страх.
https://unsplash.com/

По данным следствия, подозреваемая унижала и избивала 15-летнюю дочь, не заботилась о ее потребностях и не следила за здоровьем ребенка.

За такое поведение ее привлекали к административной ответственности, а органы опеки обратились в суд, чтобы лишить женщину родительских прав.

В 2021 году девочка попала в реабилитационный центр, где рассказала о развратных действиях со стороны отчима. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и возбудили против мужчины уголовное дело.

Чтобы отчима не посадили, обвиняемая во время следствия шантажировала и угрожала девочке, била ее, чтобы она отказалась от показаний.

Дочь в итоге сдалась и отказалась давать показания, однако уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Ранее мужчина шесть лет насиловал дочь в Алтайском крае.

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