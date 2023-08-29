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Происшествия

В Барнауле мужчина напал на ребенка и пытался затащить его в кусты

Вечером 15 августа по адресу ул. Петра - Сухова на девочку набросился мужчина, схватил ее за ногу и потащил в кусты, сообщает участница сообщества "Инцидент Барнаул".

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Девочка не растерялась. Ударила мужчину по лицу и побежала в магазин. Похититель скрылся за домом и наблюдал куда пойдет ребенок.

Ушел он лишь когда девочка зашла в подъезд вместе с соседом.

Мама пострадавшей сразу написала заявление в полицию и человека нашли. Но на данный момент он сидит дома и никак не ограничен в своих действиях.

Также есть информация, что этот человек периодически передвигается на общественном транспорте и следит за детьми.

Ранее сообщалось, что иностранец преследовал 11-летнюю девочку в Барнауле.

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