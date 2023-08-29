В Барнауле мужчина напал на ребенка и пытался затащить его в кусты

Девочка не растерялась. Ударила мужчину по лицу и побежала в магазин. Похититель скрылся за домом и наблюдал куда пойдет ребенок.
Ушел он лишь когда девочка зашла в подъезд вместе с соседом.
Мама пострадавшей сразу написала заявление в полицию и человека нашли. Но на данный момент он сидит дома и никак не ограничен в своих действиях.
Также есть информация, что этот человек периодически передвигается на общественном транспорте и следит за детьми.
Ранее сообщалось, что иностранец преследовал 11-летнюю девочку в Барнауле.