9 сентября
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Происшествия

В Барнауле на одном из проспектов произошло столкновение маршруток

На проспекте Строителей произошло ДТП, сообщает "В Курсе 22"

ДТП на проспекте Строителей.
ДТП на проспекте Строителей.
"В Курсе 22"

По словам очевидцев, "одна маршрутка въехала в другую маршрутку"

О пострадавших не сообщают.

Подробности ДТП неизвестны.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и 2-ой Северо-Западной.

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