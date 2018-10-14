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В Барнауле на пешеходном переходе снова сбили человека

В центре Барнаула автомобиль сбил пешехода, сообщают в Barnaul 22. По словам участников сообщества, человек переходил дорогу по пешеходному переходу.

В Барнауле сбили человека.
В Барнауле сбили человека.
Иван Зубарев в Barnaul 22.

Как говорят очевидцы, инцидент произошёл ночью 14 октября возле Алтайского государственного университета — по адресу пр. Ленина, 47. Сообщается, что пешеход жив, остальные подробности пока неизвестны. Официальной информации о пострадавшем пока не поступало.

13 октября в Барнауле сбили сразу двух пешеходов. Первое ДТП произошло на проспекте Ленина, 187: автомобиль Mazda Demio наехал на женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу. Вторая авария случилась в Индустриальном районе. По словам очевидцев, 11-летнюю девочку сбили на пересечении улицы Балтийской и Лазурной. Ребенка также увезли в больницу.

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