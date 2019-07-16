В Барнауле отдали в суд уголовное дело на капитана пострадавшей в шторме «Барракуды»

Следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении капитала «Барракуды-1» и судовладельца — «Барнаульский Речной Флот». Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

Следствие пришло к выводу, что в день шторма, 23 июня 2018 года, гендиректор компании «Барнаульский Речной Флот» получил от диспетчера Барнаульского района водных путей и судоходства запрет на речные прогулки, но все равно отправил «Барракуду-1» в рейс. Сделал он это «с целью извлечения дохода», говорят в СК.

На барже-веранде было 72 человек, в том числе двое детей в возрасте до шести лет. Когда поднялся сильный штормовой ветер, баржу с пассажирами отбросило на опору моста через Обь. Швартовые тросы, соединяющие «Барракуду-1» и баржу-веранду, разорвались. Баржу с людьми продолжило сносить вниз по течению. Потом она села на мель.

40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них — тяжкие телесные повреждения.

Что произошло 23 июня 2018 года

Вечером 23 июня на Барнаул обрушился шторм: прошел ливень, град, прогремела гроза, были сильные порывы ветра, резко потемнело. Город частично остался без света и воды, произошел ряд ЧП.

На проспекте Ленина рухнул кран, машинист погиб. На Новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель», под Барнаулом в районе станции Присягино из-за обрыва проводов встала электричка, с магазина «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте и у ТЦ Plaza на Красноармейском сорвало крыши, буря завалила деревьями лестницу в Нагорный парк, серьезно пострадал дендрарий.