В Барнауле отец раздавил свою четырехмесячную дочь

Происшествие случилось зимой этого года. Мать оставила грудного ребенка с отцом и ушла. Мужчина был пьян и уснул, сдавив лежащего рядом ребенка. Девочка выжила, однако серьезно пострадала.
Против отца девочки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура Центрального района краевой столицы вынесла обвинительное заключение.
Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края убила ребенка сразу после родов.
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