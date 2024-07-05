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Происшествия

В Барнауле отец раздавил свою четырехмесячную дочь

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул и сдавил весом свою четырехмесячную дочь, сообщает mk.ru

Происшествие случилось зимой этого года. Мать оставила грудного ребенка с отцом и ушла. Мужчина был пьян и уснул, сдавив лежащего рядом ребенка. Девочка выжила, однако серьезно пострадала.

Против отца девочки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура Центрального района краевой столицы вынесла обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края убила ребенка сразу после родов.

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