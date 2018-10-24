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24 октября
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В Барнауле отправили под домашний арест экс-директора детсада, где били детей

Бывшего директора частного детского сада «Happy baby» отправили под домашний арест. Женщину обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУ СКР по региону.

Ребенок плачет.
Ребенок плачет.
СС0

По версии следствия, обвиняемая знала о систематических издевательствах над воспитанниками детского сада. Однако женщина не приняла никаких мер. В результате противоправных действий сотрудников детсада пострадали семь детей в возрасте 4-х и 5-ти лет.

Ранее обвинение предъявили одной из воспитательниц детского сада по аналогичной статье. Женщину заключили под стражу.

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время уголовные дела в отношении воспитателя и учредителя частного дошкольного учреждения объединят в одно производство.

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