В Барнауле отправили под домашний арест экс-директора детсада, где били детей

По версии следствия, обвиняемая знала о систематических издевательствах над воспитанниками детского сада. Однако женщина не приняла никаких мер. В результате противоправных действий сотрудников детсада пострадали семь детей в возрасте 4-х и 5-ти лет.
Ранее обвинение предъявили одной из воспитательниц детского сада по аналогичной статье. Женщину заключили под стражу.
В ведомстве отмечают, что в ближайшее время уголовные дела в отношении воспитателя и учредителя частного дошкольного учреждения объединят в одно производство.